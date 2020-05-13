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Haberler Galeri Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı

Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı

Türkiye, corona virüs ile mücadelesine devam ediyor. Alınan tedbirlerin işe yaramasının ardından ikinci aşamaya geçildi. Türkiye, koronavirüs yasaklarını yavaşça kaldırarak normalleşmeyi deniyor. Kuaförler, berberler ve AVM'ler bu kapsamda açılan ilk iş yerleri oldu. Bu kapsamda daha öncede Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesini dünyaya servis eden ABD'li CNN International bu kez de normalleşme sürecini kayıt altına aldı.

Dünyaya böyle servis edildi! Türkiyenin koronavirüs başarısı DÜNYAYA BÖYLE SERVİS EDİLDİ! TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS BAŞARISI

Giriş Tarihi: 13.05.2020 14:08
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Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı
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Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı
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Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı
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Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı
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Dünyaya örnek oldu! CNN International bu kez de Türkiye'nin normalleşme sürecini kayıt altına aldı