Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
Dünya Çiftçiler Günü için Twitter hesabından bir video paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir çiftçi çocuğu olarak fedakarca, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun" diye yazdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü bir çiftçi çocuğu olarak tebrik ettiğini belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi tüm millet olarak birlikte yaptıklarını söyledi.
Bu zorlu süreçte Türkiye'de yaşayan ve yurt dışından gelen vatandaşların temel ihtiyaçlara ve gıdaya erişmekte hiçbir zorluk yaşamadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Çünkü çiftçimiz ve tarım sektörü dimdik ayakta ve çalışıyor. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında oldu." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin ürettiği ürünlerin sadece Türkiye'de halkın mutfağına girmediğini, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara da ulaştığını vurgulayarak "Bir çiftçi çocuğu olarak fedakarca, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun." dedi.
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