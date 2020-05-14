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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

için Twitter hesabından bir video paylaşan Çavuşoğlu, "Bir çiftçi çocuğu olarak fedakarca, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun" diye yazdı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ÇAVUŞOĞLU'NDAN DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

Çavuşoğlu, bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm çiftçilerin 'nü bir çiftçi çocuğu olarak tebrik ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi tüm millet olarak birlikte yaptıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dünya Çiftçiler Günü mesajı DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

Bu zorlu süreçte 'de yaşayan ve yurt dışından gelen vatandaşların temel ihtiyaçlara ve gıdaya erişmekte hiçbir zorluk yaşamadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Çünkü çiftçimiz ve tarım sektörü dimdik ayakta ve çalışıyor. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında oldu." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ürettiği ürünlerin sadece Türkiye'de halkın mutfağına girmediğini, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara da ulaştığını vurgulayarak "Bir çiftçi çocuğu olarak fedakarca, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun." dedi.

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