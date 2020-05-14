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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 262 ölüm

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi. 'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da son 24 saatte 262 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 31 bin 368'e yükseldi. Ülkede 992 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 223 bin 96'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 115 bin 288'e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 855’e düştü.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 262 ÖLÜM

'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 368'e yükseldi.

'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da son 24 saatte 262 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 31 bin 368'e yükseldi. Ülkede 992 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 223 bin 96'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 115 bin 288'e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 855'e düştü.

Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı İtalya, Avrupa'da 'den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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