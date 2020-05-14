14 Mayıs 2020, Perşembe
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Irak'taki 180 Türk Adana'ya getirildi

Irak'taki 180 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Vatandaşlar Gençlik ve bağlı gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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IRAK'TAKİ 180 TÜRK ADANA'YA GETİRİLDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Irak'taki 180 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Dezenfekte edilen valizler aprona dizildikten sonra yolcuların pasaportları kontrol edildi.

Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve bağlı gönderildi. Türk vatandaşları burada 14 gün karantinada kalacak.

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