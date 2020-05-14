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Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Kulübü Başkanı 'yi arayarak şifa dileklerini iletti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i arayan Başkan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHMET NUR ÇEBİ VE MUSTAFA CENGİZ'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Başkan , Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan JK Başkanı 'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i arayan Başkan Erdoğan 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi corona virüse yakalandı SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ CORONA VİRÜSE YAKALANDI

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