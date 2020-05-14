Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i arayan Başkan Erdoğan 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.