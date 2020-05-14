Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından karayolu taşımacılığı için tavan ücret kararı
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı. Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kara yolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.
Bilet fiyatları 115 kilometreye kadar 100 lira, 2 bin kilometre ve daha fazlası için en fazla 500 lira olacak.
Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulamaya devam edecek.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
- T3 Vakfı, İBB ile hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshetti! Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama
- Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı
- 1'i Turuncu listeden 5 terörist öldürüldü
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan çarpıcı ABD açıklaması: 800.000 kişi ölecek
- DSÖ'den Türkiye'ye koronavirüsle mücadele övgüsü
- "Bakan Albayrak kafamızdaki tüm soru işaretlerini giderdi"
- İçişleri Bakanlığından YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili yeni genelge
- DSÖ'den Kovid-19 uyarısı! ''HIV gibi kalıcı olabilir''
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA