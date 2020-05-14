Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından karayolu taşımacılığı için tavan ücret kararı

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Bilet fiyatları 115 kilometreye kadar 100 lira, 2 bin kilometre ve daha fazlası için en fazla 500 lira olacak.

Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulamaya devam edecek.