14 Mayıs 2020, Perşembe
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından karayolu taşımacılığı için tavan ücret kararı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve , yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için kararı aldı. Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kara yolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN TAVAN ÜCRET KARARI!

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Bilet fiyatları 115 kilometreye kadar 100 lira, 2 bin kilometre ve daha fazlası için en fazla 500 lira olacak.

Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulamaya devam edecek.

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