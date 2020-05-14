ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması
ABD Başkanı Trump, Çin'e destek vermekle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü ve koronavirüs aşısı çalışmaları hakkında konuştu. Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bir süre önce sağladıkları fonları askıya aldığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilişkin yakın zamanda yeni bir açıklamaları olacağını duyurdu.
Trump, Pennsylvania eyaletinin Allentown bölgesindeki bir üretim tesisine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen Kovid-19 salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum." görüşünü paylaştı.
Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) ülkedeki virüs ölümlerini olduğundan fazla gösterdiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Onların ölümleri nasıl saydığını bilmiyorum, bu konuda hiç konuşmadık. Bu ülkede insanların ölmesini istemiyoruz. Salgınla mücadelede mükemmel bir iş çıkardık." ifadesini kullandı.
TRUMP'TEN DTÖ'YE ELEŞTİRİ
DSÖ ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) eylemlerinden memnun olmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak, belki de gelecek hafta yaparız." dedi.
DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun görevinden ayrılma kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, "Bu benim için sorun değil. DTÖ, uzun zamandan beri çok korkunç bir şekilde hareket ediyor. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin, bu sayede ABD'nin yararlanamadığı birçok haktan yararlanıyor." diye konuştu.
Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.
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