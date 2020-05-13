DSÖ'den Türkiye'ye koronavirüsle mücadele övgüsü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'la video konferansla görüştü. Kluge, "Türkiye'nin Avrupa için ne kadar güçlü ve önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'la video konferansla görüştü. Dr. Hans Kluge görüşmede yaptığı açıklamada, "Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım." dedi.
"TÜRKİYE BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETTİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR"
Görüşmede Türkiye'deki vaka sayıları, iyileşme oranları, Türkiye'nin uyguladığı tedavi algoritması ele alındı ve normalleşme adımlarına yönelik istişarelerde bulunuldu.
Koca, görüşmede, salgının her döneminde DSÖ ile yakın işbirliği içinde süreci yürüttüklerini ifade ederek, Türkiye'nin test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.
Bakan Koca, "Türkiye test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye'deki rakamların seyri bunu açıkça göstermektedir. Özellikle dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken, ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır." dedi.
Bu başarılı sürecin Türkiye'yi normalleşme planını uygulama aşamasına getirdiğini vurgulayan Koca, aşamalı ve kontrollü şekilde bazı önlemleri hafifletmeyi düşündüklerini aktardı.
TÜRKİYE'NİN BAŞARISI AKADEMİK ÇALIŞMA KONUSU OLACAK
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge da Türkiye'nin Covid-19'a yönelik başarılı mücadelesinin akademik yayınlara aktarılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin Avrupa için ne kadar güçlü ve önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim. Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım." diye konuştu.
Türkiye'nin sağlık sistemindeki dönüşümün büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Kluge, bu başarının Covid-19 mücadelesine de yansıdığını vurguladı.
Kluge, Türkiye'nin yürüttüğü sürecin "en iyi uygulamalar" başlığıyla diğer ülkelerle de paylaşılması konusunda DSÖ'nün son derece istekli olduğunu söyledi.
Hans Kluge, şunları kaydetti:
"İki hafta önce düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Zirvesi'nde, bütün katılımcı ülkeler Türkiye tarafından gösterilen dayanışmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Böylesi bir uluslararası dayanışma ve liderliği üstlendiğiniz için bizzat teşekkür etmek isterim. DSÖ için çok önemli olan bir hususu da vurgulamak isterim. Hem Suriyeli sığınmacılara hem de sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere yönelik uygulanan sağlık hizmetleri için takdirlerimi lütfen kabul edin."
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