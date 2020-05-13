13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı |13 Mayıs Çarşamba

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca fotoğraf ile uyarmıştı! Bursa’da yine aynı manzara BAKAN KOCA FOTOĞRAF İLE UYARMIŞTI! BURSA’DA YİNE AYNI MANZARA

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