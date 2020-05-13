13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacak

Son dakika haberleri... Başkan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ ÇALIŞANLAR 18 MAYIS'TA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Başkan tarafından, kamu çalışanlarının Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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