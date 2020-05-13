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Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü
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13.05.2020
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan mektup yazan ve Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü.