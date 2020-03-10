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Son dakika: TSK ve MİT'ten Kandil'e harekat: 5 PKK’lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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TSK VE MİT'TEN KANDİL'E HAREKAT!

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, " ve koordinesinde kuzeyi ’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında (MSB) " ve koordinesinde kuzeyi 'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB'DEN KARARLILIK MESAJI

Bakanlık ayrıca, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." mesajını verdi.

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