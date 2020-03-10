Son dakika: TSK ve MİT'ten Kandil'e harekat: 5 PKK’lı öldürüldü
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında (MSB) "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
MSB'DEN KARARLILIK MESAJI
Bakanlık ayrıca, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." mesajını verdi.
SON DAKİKA: FETÖ'NÜN RÜŞVET AĞI ORTAYA ÇIKTI! KENDİ ÜYELERİ DAHİL PKK, DHKP-C VE MKP'Lİ YAKLAŞIK 10 BİN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ...
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