DSÖ'den Kovid-19 uyarısı! ''HIV gibi kalıcı olabilir''
Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), tıpkı HIV gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir." dedi.
Ryan, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Dünyanın pek çok ülkesinde normal yaşama yeniden dönüş için "önlemlerin gevşetilmesine" yönelik adımlar atıldığını belirten Ryan, bununla birlikte salgının kontrol altına alınabilmesi için "çok uzun bir yol" olduğunu vurguladı.
Ryan, "Hepimiz, yeni salgın dalgaları tespit edilmeden tecritlerin gevşetilmesi durumunda halk sağlığı ve ekonomik felaketlerin kısır döngüsünün ortaya çıkmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.
"EN BÜYÜK UMUDUMUZ ÇOK ETKİLİ BİR AŞI"
Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine ise Ryan, "Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." uyarısını yaptı.
"HIV de gitmedi ve şartlarına alıştık." diyen Ryan, HIV'e karşı tedavi ve önleyici yöntemler bulduklarını, dolayısıyla insanların eskisi gibi HIV'den korkmadığına işaret etti.
Ryan, "HIV'li insanlara uzun ve sağlıklı yaşam sunuyoruz ancak bu iki hastalığı karşılaştırmıyorum. Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın (Kovid-19) ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Mevcut risk değerlendirmesini azaltmak için Kovid-19'un "kayda değer" şekilde kontrol altına alınabilmesi gerektiğinin altını çizen Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu kaydetti.
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