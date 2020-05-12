12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yer: Bursa! İşe giderken fenalaşıp öldü, son anları kameraya yansıdı | Video

Yer: Bursa! İşe giderken fenalaşıp öldü, son anları kameraya yansıdı | Video

'da sabah yaya olarak işe giderken fenalaşıp yere yığılan (43), yaşamını yitirdi. Aksakal'ın son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
ABONE OL
BİR ANDA YIĞILDI! SON ANLARI...
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan , yolda yürürken fenalaşıp, yere yığıldı. Bu sırada servis bekleyen işçiler, durumu fark edip Aksakal için ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Aksakal'ın hayatını kaybettiğin belirlendi.

Adem Aksakal'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yer: Bursa! İşe giderken fenalaşıp öldü, son anları kameraya yansıdı | Video YER: BURSA! İŞE GİDERKEN FENALAŞIP ÖLDÜ, SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI | VİDEO

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Aksakal'ın son anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksakal işe gitmek için caddede yürürken birden fenalaşıp yere yığılıyor. Durumu fark eden vatandaşlar, Aksakal'ı kontrol edip, sağlık ekiplerini aradığı görüldü.




DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA