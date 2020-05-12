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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mücadelemiz henüz bitmedi

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi..." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ

İletişim Başkanı , Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mücadelemiz henüz bitmedi İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ

"MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi..." ifadelerine yer verdi.

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