İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mücadelemiz henüz bitmedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi..." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"
Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi..." ifadelerine yer verdi.
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