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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu fotoğrafla yanıt verdi! Haite ile dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanı , yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı yapılacak ile dayanışma mesajı paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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BU FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ! DAYANIŞMA MESAJI
Dışişleri Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Haitili Dışişleri Bakanı 'in teşekkür mesajına cevap olarak, "Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dost halkının her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

HAİTİ'DEN TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKR

Joseph, Twitter paylaşımında, 'nin Haiti'nin talebine karşılık vererek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kendilerine tıbbi malzeme yardımında bulunacağını belirterek, Haiti hükümeti adına Türk hükümetine teşekkür etmek üzere Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü kaydetmişti.

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