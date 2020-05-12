Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu fotoğrafla yanıt verdi! Haite ile dayanışma mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı yapılacak Haiti ile dayanışma mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Haitili Dışişleri Bakanı Claude Joseph'in teşekkür mesajına cevap olarak, "Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dost Haiti halkının her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.
HAİTİ'DEN TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKR
HAİTİ'DEN TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKR
Joseph, Twitter paylaşımında, Türkiye'nin Haiti'nin talebine karşılık vererek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kendilerine tıbbi malzeme yardımında bulunacağını belirterek, Haiti hükümeti adına Türk hükümetine teşekkür etmek üzere Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü kaydetmişti.
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