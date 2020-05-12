Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk'un skandal açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu
Son dakika haberi... Eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı ve iş adamı Besim Tibuk hakkında, bir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Barosu avukatlarından Serhat Baymaz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Tibuk'un Diyalog Tv'de yayımlanan bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Dilekçede, Tibuk'un, söz konusu programda, "Son 1 ayda Türk parasının bu duruma gelmesinin nedeni, Türk hükümetinin ekonomiyi bilmemesidir. Bir konuda en kötü şey nedir biliyor musun? Yarı cahil yani yarı bilendir. Şimdiki Türkiye'deki ekonomi maalesef bu kadar acemilik olmaz. Batı finansına posta koymak, biz bize yeteriz havası, IMF'yi sanki kötü gibi, öcü gibi göstermek." ve "KKTC isterdim ki Türkiye yerine İngiltere'ye bağlı olsun. Batı düşmanlığı yapıp kendi kesimine, şeriatçı bir kesim var, onlara başlayacaklar teraneye... Ulaşımda Türkiye buraya yine büyük kazık atacak, uçak biletleri çok pahalı olacak." gibi ifadeler kullandığı anlatıldı.
Tibuk'un hükümete yönelik ithamlarının, Türkiye'nin yasama ve yürütme organlarına, seçilmiş milletvekillerine dolayısıyla Türk halkına hakaret olduğuna işaret edilen dilekçede, "Şüpheli, katıldığı televizyon programlarında, ülkemizin Kovid-19 salgın hastalığı sebebiyle geçirmekte olduğu zorlu süreçte tüm Türkiye'nin destek verdiği ve sürecin kolaylaştırılması için milli seferberlik içinde hareket ettiği 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını da hedef alarak 'Biz bize yeteriz havası' şeklindeki küçük düşürücü sözleriyle Türk milletinin milli hareketini aşağılamıştır." denildi.
Besim Tibuk'un, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden ve FETÖ silahlı terör örgütünden "en başarılı hareket, şanlı, şöhretler.." şeklinde sözlerle bahsettiği ve terör örgütünü övücü sözlerde bulunduğu savunulan dilekçede, dosyada yer alan bazı haber linkleri ve içeriklerinde yer alan videolarda da Tibuk'un birçok kez basın yayın yoluyla aleni şekilde Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devlet organlarına hakaret ettiği aktarıldı.
Dilekçede, Tibuk hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından dava açılması istendi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başakşehir Şehir Hastanesi Japonya'da olay oldu
- Özdil bir gün daha süre istedi! Kendisi yıkacak
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
- Bakan Selçuk'tan "Engelliler Haftası" paylaşımı
- MİT'in kurtardığı İtalyan kadın ölüm tehditleri aldı
- "Millet ittifakı kimlerden oluşuyor, açıkça söylesinler"
- HDP ile İyi Parti arasında aracı tartışması!
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- İtalya'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- HDP'li vekillere "makam aracı" tepkisi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?