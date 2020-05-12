Son dakika: İtalya'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberleri...Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 288 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.
İtalya'da açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 172 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bin 911'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 402 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 221 bin 216'ya ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 106 bin 587'den 109 bin 39'a yükseldi. Durumu kritik olanların sayısı ise 952 olarak belirtildi.
Öte yandan dün İtalya'da 2 ayın ardından yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk defa binin altına düşerek 999 olarak açıklanmıştı. İtalya'da Avrupa'da İngiltere'den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.
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