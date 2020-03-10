10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Başkan Erdoğan'a veda ziyareti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
YARGITAY BAŞKANI'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A VEDA ZİYARETİ

Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN