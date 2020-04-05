Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu seçildi

Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu’nun seçilmesine ilişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.