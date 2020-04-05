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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNE RIDVAN GÜNDOĞDU SEÇİLDİ

Son dakika haberi... Rıdvan Gündoğdu’nun seçilmesine ilişkin Karar, ’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Seçme Kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

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