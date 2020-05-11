Son dakika haberi... Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi
Son dakika haberi... Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yer alan Gömük alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.
Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada 1 adet Bixi tüfeği, 200 adet Bixi tüfeğine ait mühimmat, değişik çapta 130 mermi, 2 adet 5 kiloluk kap içerine hazırlanmış amonyum nitratlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat, 70 metre elektrik kablosu, 3 telsiz, 3 elektrikli fünye, 30 metre infilaklı fitil, 10 pil, 1 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, akımölçer, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'nin yardımları Kazakistan'a ulaştı
- Çin ABD'nin o iddialarını yalanladı
- Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
- Sultan 2. Abdülhamid'in emaneti olan hastane...
- Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik Batı merkezli ekonomik saldırıya sert tepki
- Fransa koronavirüs rakamlarını açıkladı
- HDP'li Önder'den bomba İYİ Parti itirafı!
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün mü?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?
- TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?