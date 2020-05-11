11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: YÖK'ten flaş sınav açıklaması

Son dakika: YÖK'ten flaş sınav açıklaması

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
SON DAKİKA: YÖK'TEN FLAŞ SINAV AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek." denildi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA