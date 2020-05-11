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MSB: Barış Pınarı bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’ler imha edildi

, Harekatı bölgesinde terör örgütü / tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve ’lerin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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MSB DUYURDU! BÖYLE İMHA EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü / tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve 'leri tespit ederek imha etti" denildi.

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