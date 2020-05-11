11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında gönderdiği yardımlar Kazakistan'a ulaştı

'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yerine ulaştığını duyurdu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında gönderdiği yardımlar, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov tarafından karşılandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI KAZAKİSTAN'A ULAŞTI

tarafından yapılan açıklamada, "#COVID19 ile mücadele kapsamında 'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu "SK Pharmasia" Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı." ifadelerine yer verildi.

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