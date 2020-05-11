Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında gönderdiği yardımlar Kazakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "#COVID19 ile mücadele kapsamında Kazakistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu "SK Pharmasia" Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı." ifadelerine yer verildi.