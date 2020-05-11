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Hakkari'de PKK'ya "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldı

'de terör örgütü 'ya yönelik "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldı. Jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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PKK'YA KAVAKLI-3 OPERASYONU BAŞLATILDI

'de terör örgütü 'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Kavaklı-3 Operasyonu"nda el yapımı patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, , İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi, sığınak, depo ile barınma alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespit edilmesine yönelik ve terör örgütüne yardım, yataklık edenlerin yakalanması için "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Taşbaşı köyü kırsal alanında mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağarada 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 av tüfeği ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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