Hakkari'de PKK'ya "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldı
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldı. Jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Kavaklı-3 Operasyonu"nda el yapımı patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi, sığınak, depo ile barınma alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespit edilmesine yönelik ve terör örgütüne yardım, yataklık edenlerin yakalanması için "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, merkeze bağlı Taşbaşı köyü kırsal alanında mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mağarada 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 av tüfeği ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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