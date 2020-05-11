Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'na kuruldu! Her odadaki o detay dikkat çekti |Video
Yeni tip koronavirüs salgınında kullanılmak üzere Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan çok amaçli acil hastanelerinde sona gelindi. Atatürk Havalimanı, Sancaktepe ve Hadımköy'e inşaa edilen pandemi hastanelerinin bayrama kadar açılması planlanıyor. Yeşilköy Hastanesinin tamamlanan örnek odaları ise basın mensuplarına gezdirildi. Her odadaki o detay ise dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlanan Atatürk Havalimanı bölgesindeki Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin büyük bölümü tamamlandı.
İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı. Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.
ODALAR İKİ KISIMDAN OLUŞUYOR
Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.
Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekteoda,h ettikten sonra kapılar açılacak.
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