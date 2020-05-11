11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'na kuruldu! Her odadaki o detay dikkat çekti |Video

Yeni tip koronavirüs salgınında kullanılmak üzere Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan çok amaçli acil hastanelerinde sona gelindi. , Sancaktepe ve Hadımköy'e inşaa edilen pandemi hastanelerinin bayrama kadar açılması planlanıyor. Yeşilköy Hastanesinin tamamlanan örnek odaları ise basın mensuplarına gezdirildi. Her odadaki o detay ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA KURULDU

Başkan 'ın talimatı ile yapımına başlanan bölgesindeki 'nin büyük bölümü tamamlandı.

İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı. Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

ODALAR İKİ KISIMDAN OLUŞUYOR
Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.

Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekteoda,h ettikten sonra kapılar açılacak.

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin içinden görüntüler İŞTE ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki acil hastanelerini inceledi |Video BAŞKAN ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI VE SANCAKTEPE'DEKİ ACİL HASTANELERİNİ İNCELEDİ |VİDEO
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