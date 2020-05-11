11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşın atılan adımları duyurdu

Başkan , salgınına karşın atılan adımları infografik bir görselle Twitter'dan duyurdu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, KORONAVİRÜS SALGININA KARŞIN ATILAN ADIMLARI DUYURDU

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Küresel salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız.

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