Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşın atılan adımları duyurdu

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız.

Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.



Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. pic.twitter.com/Wdej3I5UGz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2020