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Uşak İl Başkanı Ali Karaoba yardımın değil kliniğinin reklamını yaptı! CHP'de bir skandal daha...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () İl Başkanlığı’nda yardım skandalı patlak verdi. CHP Uşak İl Başkanı ’nın, koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım için CHP’lilerden ve hayırseverlerden toplanan bağışları, kendi işyerinin reklamının ve kartvizitinin yer aldığı zarflarla dağıttığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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CHP'DE BİR SKANDAL DAHA...

İstanbul'da 23 Nisan için çocuklara gönderilen kolilerin içine Aleviliği ayrı din gibi gösteren, halkı sokaklara dökmeyi özendiren broşürler sıkıştırıp dağıtan 'nin bir skandalı da 'ta ortaya çıktı.

YARDIM ZARFLARINA KLİNİK KARTVİZİTİ
CHP Uşak İl Başkanı 'nın, koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım için CHP'lilerden ve hayırseverlerden toplanan bağışları, kendi işyerinin reklamının ve kartvizitinin yer aldığı zarflarla dağıttığı öğrenildi.

CHP Uşak İl Başkanı Op. Dr. Ali Karaoba, yardımların dağıtıldığı zarflara ortağı olduğu Bilim Tıp Merkezinin reklamını ve ticari kartvizitini koydu.

CHP'LİLER KAZAN KALDIRDI
Karaoba'nın CHP'lilerden yardım amaçlı topladığı bağışları dağıtırken kendi ticari menfaati ve reklamı için kullanmasına Uşak'ta büyük tepki gösterildiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
Yardım adı altında kendi kliniğinin reklamını yapıp skandala imza atan Karaoba'nın son günlerde darbe çığırtkanlığı yaparak gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili 'e yakın olduğu biliniyor.



Özel'in darbe imalarına tepki yağarken Karaoba'nın CHP Uşak İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından Özel'e destek mesajları da attığı görüldü.

Kaynak: TAKVİM

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