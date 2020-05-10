10 Mayıs 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Sağlık Bakanı , dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, Anneler Günü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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SAĞLIK BAKANI'NDAN ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı , dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, Anneler Günü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı

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