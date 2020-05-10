Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, Anneler Günü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, Anneler Günü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı
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