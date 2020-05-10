10 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile sokağa çıkma serbestisi genelgesi

Son dakika haberi... , 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İLE SOKAĞA ÇIKMA SERBESTİSİ GENELGESİ

Genelgeye göre, 81 ildeki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek

*Yine sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek *

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