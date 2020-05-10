Normalleşme nasıl olacak? İşte 4 aşamalı o plan
Türkiye, salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere, sosyal mesafe kuralını harfiyen uygulatan hükümet, normalleşme süreci için 4 aşamalı bir plan hazırladı.
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.
30 GÜN VAKASIZLIK ŞARTI
Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.
Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Eylül'de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.
Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.
TELAFİ EĞİTİMİ AĞUSTOSTA
Telafi eğitimleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Öğrencilerin iyi bir yaz geçirmesi hedefleniyor.
Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi planlanıyor.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak bakanlar kurulu toplantısında öncelikle toplumun genelini ilgilendiren konular değerlendirilerek kararlar alınacak.
Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.
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