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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 76'ya çıktı

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu 'de bir terörist daha teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana sayısı 76’ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 76'YA ÇIKTI

tarafından yapılan açıklamada, " ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu; bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin 'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 76'ya yükselmiştir." denildi.

Detaylar gelecek...

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