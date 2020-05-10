Libya'dan BM'ye sert tepki
BM'nin darbeci Hafter'in saldırılarına sadece kınama metni yayınlaması Libya'nın tepkisine neden oldu. Libya hükümeti, BM'nin darbeci Hafter'e karşı harekete geçmeyen BM'ye tepki gösterdi.
Libya Parlamentosu Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale, Birleşmiş Milletler'in (BM), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına sessiz kalmasını kınadı.
"KINAMA METİNLERİNDEN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEDİK"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben bir mektup yazan Seyyale, "Uluslararası toplumun sessizliğini kınıyor, bunu sivillerin kanının dökülmesine ortak olmak şeklinde algılıyor ve Hafter'i destekleyenlerin cezalandırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Hafter milislerinin Trablus'taki sivil yaşam alanlarına saldırılarının durdurulmadığı sürece müzakere çağrılarını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Seyyale, "Saldırıların başlamasının ardından size defalarca yazarak, saldırganların açık ve sarih bir şekilde kınanması talebinde bulunduk. Ancak faillerin isimlerinin zikredilmediği belirsiz ifadelerle dolu kınama metinlerinden başka bir şey görmedik." bilgisini paylaştı.
ELİMİZDEKİ BÜTÜN İMKANLARI KULLANACAĞIZ
Düşmanı geri püskürtmek için ellerindeki bütün imkanları kullanacaklarının vurgulayan Seyyale, şunları kaydetti:
"Düşmana karşı askeri operasyonumuz sona ermeden önce müzakere çağrısını kabul etmeyeceğiz. Şunu bilmenizi isteriz ki önümüzdeki dönemde Hafter'in esas taraf olacağı görüşmeleri kabul etmeyeceğimiz gibi ülkenin siyasi geleceği ile ilgili Hafter'in yer alacağı hiçbir müzakereyi de kabul etmeyeceğiz. Kanun ve adaletin size dayattığı sorumlulukları yerine getirmenizi, bu suçları işleyenler ile onlara destek olanların cezalandırılmasını ve Libya'nın geleceği ile ilgili meselelerden uzak tutulmalarını talep ediyoruz. Ellerine Libyalıların kanı bulaşanlar barış belgelerine imza atamaz."
Hafter milisleri dün başkent Trablus'un farklı bölgelerine 80'den fazla roket atmıştı. Saldırılar sonucunda en az 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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