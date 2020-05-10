Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üstü vatandaşlara mesaj
65 yaş üstü vatandaşlar saat 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" mesajını paylaştı.
"BEKLENEN GÜN GELDİ..."
65 yaş ve üstü vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.
SAAT 11:00-15:00 ARASI
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verilecek. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler bugün saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma iznini Başkan Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz" sözleriyle duyurmuştu.
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