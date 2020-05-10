10 Mayıs 2020, Pazar
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İletişim Başkanı Altun'dan "Anneler Günü" paylaşımı

dolayısıyla mesaj yayınlayan İletişim Başkanı , "Bugün merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan, beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

İletişim Başkanı , dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan, beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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