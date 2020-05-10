Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 10 Mayıs Pazar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 47 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 211 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.
Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8dUAvwxYcL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020
'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'
Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" açıklamasında bulundu.
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