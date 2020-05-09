Ankara ve İstanbul'da ulaşım isyanı! İnsan sağlığını hiçe saydılar...

Devletin toplum sağlığını korumadaki çabası ve aldığı tüm önlemlere karşın, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tam aksini yaptı. İstanbul'da toplu taşıma araçları metro, metrobüs ve otobüs sefer sayılarını azaltıp 30 hattı da tamamen iptal eden İBB yönetimi toplum sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmedi.

Vatandaşı tek tük ve sefer saat aralıkları seyrek olan toplu taşıma araçlarına mecbur bıraktı. Metro seferlerini de kısıtlayan CHP'li yönetim ayrıca vagon sayılarında da azaltmaya giderek 8'li vagonları 4'e düşürdü. Sefer aralıkları ise 7 ila 14 dakika aralıklarla yapıldı. Bu durum da uzun kuyrukların ve kalabalığın oluşmasına neden oldu.

Pandemi sonrası toplum sağlığını korumak amacıyla açıklanan genelgelere kulaklarını tıkayan bir diğer CHP'li belediye ise Anakara Büyükşehir Belediyesi (ABB) oldu. Sefer sayıları azaltılınca Ankaralılar da İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak sosyal mesafe umursanmadan seyahat etme zorunda bırakıldı.

Ankaray, Başkentray ve metro seferlerinde de düzeltmeye giderek sefer aralığını açtı vagon sayısını düşürdü. İstanbul'da bazı bölgelerde önceden 10 dakikada bir gelen İETT otobüslerinin şimdi 45 dakikada gelmesi vatandaşı çileden çıkardı.

İşte vatandaş görüşleri:

Ahmet Şahin: Sultanbeyli'de sürekli 18V hattına biniyorum. 15-20 dakikada bir gelirdi. Şimdi 45 dakikayı buluyor.

Eyüp Varsal: Saat 13:00'de meydanda otobüs yok. 1 saat bekledim. Yürüyerek işe gittim

Poyraz Çakır: Otobüs çilesi çekiyoruz.

Gülçin Taylı: Bu vatandaşa eziyettir.

Hüseyin Türkan: Bir yerden bir yere gitmek için hem uzun süre bekliyoruz.

Atilla Bük: Seferler azaltıldı. Acilen hem otobüs hem de sefer sayısının arttırılması gerekir.

SABAH