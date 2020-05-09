Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş corona virüs açıklaması! İşte AVM'lerde uyulması gereken kurallar
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada pazartesiden itibaren açılacak AVM'lerde uyulması gereken kurallara da yer verildi. Bakanlık, "AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, taksi duraklarında Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılması ve duraklara Covid-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılması gerektiği belirtili. Açıklamada, "Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır. Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan, Covid-19 olan ya da son 14 gün içinde Covid-19 vakası ile teması olan şoförlerin çalışmaması sağlanmalıdır. Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalıdır. Durağın içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, elektrik düğmeleri gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir" denildi.
TAKSİ ŞOFÖRLERİ İÇİN ÖNLEMLER
Açıklamada, şoförler için alınması gereken önlemler de şöyle sıralandı:
"Ticari taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmelidir."
MÜŞTERİLER İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
Taksideki müşteriler için alınması gereken önlemlere de dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darl��ğı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, sağlık merkezine yönlendirilmelidir. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya müşteriye ikram edilmelidir."
TAKSİLERİN TEMİZLİĞİ
Açıklamada taksilerin havalandırılması, temizlik ve dezenfeksiyonu ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:
"Taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir. Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Ticari taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır."
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