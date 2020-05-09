Gazi Cemevi'ni siper alan teröristlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!
Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırdıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. DHKP-C mensupları, cemevi ve başka binaları kendilerine siper ederek çatılardan, pencerelerden hazırladıkları kiremitleri, taşları ve tuğlaları polise atarak saldırdı.
DHKP-C'ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'ne götürülmüştü. Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen DHKP-C'li grubun Gazi Cemevi'ni kendilerine siper ederek polise saldırmaya başladığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.
CEMEVİNİ SİPER EDİP KİREMİT ATTILAR
Yüzleri maskeli DHKP-C'li terör örgütü mensupları, Gazi Cemevi'ni kendilerine siper ettikleri gibi başka binaların da çatılarına çıktı. Terör destekçileri, binaların pencerelerinden, evlerin çatılarından topladıkları ve hazırladıkları kiremitleri, taşları ve tuğlaları Emniyet Güçleri'ne attı.
"CEMEVİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPMAYA ÇALIŞTILAR"
Sosyal medyada ise polise saldırı görüntülerini kesen bazı kişiler, polisin Cemevi'ne saldırdığı algısı oluşturmaya çalışarak Cemevi üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı. Polise saldıranlardan 40'tan fazla DHKP-C destekçisi şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri ise sürüyor.
DAMLA KAYA - SABAH
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