10 Mayıs 2020, Pazar
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Gazi Cemevi'ni siper alan teröristlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, DHKP-C’ye bağlı üyesi ’in ölümünün ardından cenazesi ’ndeki ’ndeki ’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırdıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. DHKP-C mensupları, cemevi ve başka binaları kendilerine siper ederek çatılardan, pencerelerden hazırladıkları kiremitleri, taşları ve tuğlaları polise atarak saldırdı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020
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GAZİ CEMEVİ'Nİ SİPER ALAN TERÖRİSTLERİN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

DHKP-C'ye bağlı üyesi 'in ölümünün ardından cenazesi 'ndeki 'ne götürülmüştü. Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen DHKP-C'li grubun Gazi Cemevi'ni kendilerine siper ederek polise saldırmaya başladığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Gazi Cemevi'ni siper alan teröristlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı! GAZİ CEMEVİ'Nİ SİPER ALAN TERÖRİSTLERİN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

CEMEVİNİ SİPER EDİP KİREMİT ATTILAR

Yüzleri maskeli DHKP-C'li terör örgütü mensupları, Gazi Cemevi'ni kendilerine siper ettikleri gibi başka binaların da çatılarına çıktı. Terör destekçileri, binaların pencerelerinden, evlerin çatılarından topladıkları ve hazırladıkları kiremitleri, taşları ve tuğlaları Emniyet Güçleri'ne attı.

"CEMEVİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Sosyal medyada ise polise saldırı görüntülerini kesen bazı kişiler, polisin Cemevi'ne saldırdığı algısı oluşturmaya çalışarak Cemevi üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı. Polise saldıranlardan 40'tan fazla DHKP-C destekçisi şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri ise sürüyor.

DAMLA KAYA - SABAH

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