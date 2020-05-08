Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adı parka verildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Belediye Meclisince, çocuk oyun parkına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adı verildi. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagö, sağlık çalışanlarının corona virüs salgınına karşı yürüttükleri etkin ve özverili çalışmalar dolayısıyla tüm sağlık çalışanları adına Bakan Koca'nın adını parka vermeyi uygun gördüklerini söyledi.
Erbaa Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda Yunus Emre Mahallesi'ndeki çocuk oyun alanına Bakan Koca'nın adının verilmesi gündeme alındı.
Toplantıda Yunus Emre Mahallesi'ndeki çocuk oyun alanına Bakan Koca'nın adının verilmesi gündeme alındı.
Oylama sonucunda parka "Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca" adının verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Karagöl, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttükleri etkin ve özverili çalışmalar dolayısıyla tüm sağlık çalışanları adına Bakan Koca'nın adını parka vermeyi uygun gördüklerini söyledi.
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