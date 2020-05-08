09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adı parka verildi

'ın Erbaa ilçesinde Belediye Meclisince, çocuk oyun parkına Sağlık Bakanı 'nın adı verildi. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagö, sağlık çalışanlarının corona virüs salgınına karşı yürüttükleri etkin ve özverili çalışmalar dolayısıyla tüm sağlık çalışanları adına Bakan Koca'nın adını parka vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ADI ORAYA VERİLDİ
Erbaa Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Yunus Emre Mahallesi'ndeki çocuk oyun alanına Bakan Koca'nın adının verilmesi gündeme alındı.

Oylama sonucunda parka "Sağlık Bakanı Dr. " adının verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Karagöl, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttükleri etkin ve özverili çalışmalar dolayısıyla tüm sağlık çalışanları adına Bakan Koca'nın adını parka vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

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