İngiltere hükümetinden Türkiye açıklaması

İngiltere Hükümeti, Türkiye'deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanlardan sadece küçük bir kısmının standardı karşılamadığı, çoğunluğunun testleri başarıyla geçtiğini bildirdi.

İngiliz Hükümet Sözcüsü, İngiliz medyasında yer alan "Türkiye'den, İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'den özel bir firmadan sipariş edilen 400 bin kuruyucu giysiden bir kısmının teslim alındığı belirtilen açıklamada, "Bu önlüklerin az bir kısmı, İngiltere'deki testlerden geçememiş olsa da çoğu testleri geçerek kullanılma onayı aldı." bilgisi verildi.

Geriye kalan ürünlerin İngiltere ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi beklediği kaydedilen açıklamada, "Türk makamları ayrıca, özel bir şirketin siparişleri yetiştirememesi üzerine 68 bin tulum temin etmek için harekete geçti. Bunların hepsi kontrolleri geçti ve şimdi personele dağıtılacak." ifadesine yer verildi.

Türk Hükümeti'nin bu süreçte son derece yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı."



SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.