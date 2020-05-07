Sağlık Bakanlığından İngiltere'ye gönderilen yardımla ilgili açıklama
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.
Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."
Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.
İNGİLTERE'DE KOVİD-19 ÇARESİZLİĞİ DOKTORLARA BUNU DA YAPTIRDI: ÇÖP TORBASI GİYEREK KORUNMAYA ÇALIŞTILAR!
İngiltere, Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri haline geliyor. Özellikle bölgedeki ölümler her geçen gün katlanırken, Krallık bu noktada en çok ölüm ve vakanın görüldüğü yerlerden biri haline gelmek üzere. Her geçen gün rakamlar bir bir katlanırken, bunlara bir de sağlık ve koruyu ekipmanlarındaki yetersizlik baş gösterdi.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelleri, koruyucu tulum bulamadığı için üzerlerine kalın poşetler geçirerek hastalarla ilgileniyor.
TIBBİ EKİPMAN YETERSİZLİĞİ
Ülkedeki Koronavirüs vakaları arttıkça, İngiltere genellindeki hastanelerin eli kolu bağlı bir vaziyette kaldı. Yoğun bakım servisleri hastalar ile dolup taşarken, yeni pozitif vakaların ortaya çıkması hem hastanelerdeki hem de NHS'nin Koronavirüs'e karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi.
NHS çalışanları ile doktorların hastanelerde ciddi bir malzeme eksikliği yaşanıyor ve bu eksiklik, hayati derecede önemli. Koruyucu tulumlar, maskeler ve diğerleri...
TULUM YERİNE POŞET
Haberde röportaj yapılan doktorlar, tıbbi ekipmanların eksikliğinden şikayet ederken bu eksikliklerin nasıl telafi edilmeye çalışıldığı ise şaşırttı. Doktorların Koronavirüs'e karşı korunması açısından elzem bir malzeme olan koruyucu tulumların olmadığı yerde, NHS çalışanlarının poşet giymek zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Servislerde hastalar ile ortalama 13 saat geçiren doktorların bu vaziyeti, ülke genelinde büyük tartışmalara neden olurken, poşetten önlük/tulum yapan doktorların kayak/yüzme gözlüklerini de koruyucu gözlük yaptığı belirtildi.
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