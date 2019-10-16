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Skandal ortaya çıktı! ABD'den Türkiye'nin operasyonuna karşı YPG/PKK'ya özel eğitim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019
SKANDAL ORTAYA ÇIKTI! ABD'DEN TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNA KARŞI YPG/PKK'YA ÖZEL EĞİTİM

'nin 'deki kuvvetlerinin, 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı / terör örgütüne hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı. YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi.

'nin 'deki kuvvetlerinin, 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı / terör örgütüne hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı.

TÜNEL AĞI İNŞA İNŞA EDİYORLAR
Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra örgütün, Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi.

Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.

ABD "DERİNLİKLİ SAVUNMA" TAKTİKLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİYOR
ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütünü ayrıca "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.

ABD, YPG/PKK'nın Rasulayn ve arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı, bu tünellere yönelik görüntüleri yayınlamış ve ABD makamları nezdinde bu tünellerin de yıkılıp yıkılmayacağını gündeme getirmişti ancak Amerikalı yetkililer bu soruları geçiştirmişti.

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