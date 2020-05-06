Bilim insanlarından sevindiren haber! Yerli corona virüs ilacı gönüllüler üzerinde denenmeye hazır!

Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat süren fedakar ve özverili çalışmaları sayesinde Türkiye koronavirüse karşı ilaç konusunda önemli bir adım attı. Geliştirilen yerli ilaç gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale getirildi.

Koronavirüse karşı tüm dünya ilaç geliştirilmesi için canla başla çalışırken Türkiye'den umut dolu bir açıklama geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" adlı ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiği açıklandı.

İlacın kısa süre içerisinde de ruhsatlandırmasının planlandığını duyuruldu. Projeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB de destek veriyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde 'TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız" dedi. Erdöl, ayrıca bu süreçte ARGE çalışmalarının meyvesini verdiğini belirtti. İlacın daha önce laboratuvarda izole edilen koronavirüsü nötralize ettiğini söyledi.

"ETKİLİ OLACAK..."

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş da ilaç çalışmaları için tüm potansiyellerini hizmete sunduklarını dile getirdi. Varlıbaş, "Umuyorum ki, ilaç, hastalarımızın iyileşmesinde etkili olacaktır" dedi.