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Bilim insanlarından sevindiren haber! Yerli corona virüs ilacı gönüllüler üzerinde denenmeye hazır!

, corona virüse karşı ilaç çalışmalarında önemli bir adım attı. Geliştirilen bir ilaç, hastaları için umut oldu. Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat süren fedakar ve özverili çalışmaları sayesinde koronavirüse karşı ilaç konusunda önemli bir adım attı. Geliştirilen yerli ilaç gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale getirildi.

Koronavirüse karşı tüm dünya ilaç geliştirilmesi için canla başla çalışırken Türkiye'den umut dolu bir açıklama geldi. ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" adlı ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiği açıklandı.
İlacın kısa süre içerisinde de ruhsatlandırmasının planlandığını duyuruldu. Projeye 'na bağlı TÜSEB de destek veriyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde 'TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız" dedi. Erdöl, ayrıca bu süreçte ARGE çalışmalarının meyvesini verdiğini belirtti. İlacın daha önce laboratuvarda izole edilen koronavirüsü nötralize ettiğini söyledi.

"ETKİLİ OLACAK..."

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş da ilaç çalışmaları için tüm potansiyellerini hizmete sunduklarını dile getirdi. Varlıbaş, "Umuyorum ki, ilaç, hastalarımızın iyileşmesinde etkili olacaktır" dedi.

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