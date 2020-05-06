Bilim insanlarından sevindiren haber! Yerli corona virüs ilacı gönüllüler üzerinde denenmeye hazır!
Türkiye, corona virüse karşı ilaç çalışmalarında önemli bir adım attı. Geliştirilen bir ilaç, koronavirüs hastaları için umut oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiğini duyurdu.
Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat süren fedakar ve özverili çalışmaları sayesinde Türkiye koronavirüse karşı ilaç konusunda önemli bir adım attı. Geliştirilen yerli ilaç gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale getirildi.
Koronavirüse karşı tüm dünya ilaç geliştirilmesi için canla başla çalışırken Türkiye'den umut dolu bir açıklama geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" adlı ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiği açıklandı.
İlacın kısa süre içerisinde de ruhsatlandırmasının planlandığını duyuruldu. Projeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB de destek veriyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde 'TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız" dedi. Erdöl, ayrıca bu süreçte ARGE çalışmalarının meyvesini verdiğini belirtti. İlacın daha önce laboratuvarda izole edilen koronavirüsü nötralize ettiğini söyledi.
"ETKİLİ OLACAK..."
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş da ilaç çalışmaları için tüm potansiyellerini hizmete sunduklarını dile getirdi. Varlıbaş, "Umuyorum ki, ilaç, hastalarımızın iyileşmesinde etkili olacaktır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HALK TV'de başörtüsü ve sakal skandalı
- Avrupa basınından Türkiye'ye büyük övgü: SİHA süper gücü!
- Fransa'da gevşetme adımlarının tarihi açıklandı
- RTÜK'ten Halk TV'ye ağır ceza
- En riskli dönemde miyiz? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
- Ağırel ve Acarer MİT şehidini böyle deşifre etmişler
- Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
- Son dakika: Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
- İngiltere'de can kayıplarının sayısı açıklandı
- İngiliz Büyükelçi Chilcott'tan Türkiye açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!