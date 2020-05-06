Bakan Karaismailoğlu: Çok yakında sıkıntılı günleri geride bırakacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüsle mücadelede kapsamında açıklanan normalleşme süreci planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız" ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin normalleşme takvimi açıklandı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında toplanan TOBB sektör temsilcileri ile videokonferans gerçekleştirdi. Toplantıya TOBB'a bağlı ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, karayolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon meclis üyeleri katılarak koronavirüs salgını nedeniyle sektörlerde yaşanan sıkıntıları ve ihtiyaçları bildirdi.
Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgınına karşı çok çetin ve başarılı bir mücadele sürdürüldüğünü ifade ederek, salgın döneminde bakanlık olarak, tüm sektörlerin desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tüm tedbirleri vakit kaybetmeden tespit ederek uygulamaya geçirdiklerini anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle azalan taleplerden dolayı özellikle ulaşım ve bilişim sektörlerinin sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle vakit kaybetmeden bizler de salgın sonrası normalleşme sürecine iyi hazırlanmalıyız. Bu noktada da sektörün ihtiyacı olan ve bugün bu toplantıda belirtilen konuları masaya yatırarak gerekli tedbirleri de alacağız" dedi.
"ŞANTİYELERİMİZDE TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"
Bakan Karaismailoğlu, lojistik, sivil havacılık, karayolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon sektörlerini ihtiyaç duyduğu çözümleri sektör üyeleri ile birlikte belirleyeceklerini vurguladı. Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği bir noktada olması ve önemli ticaret koridorları üzerinde bulunması nedeniyle ulaşım altyapısının büyük öneme sahip olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin jeopolitik ve jeostratejik konumu büyük bir kıymet ve bize nice avantaj sağlıyor. Biz bu potansiyelimizin iyi işlendiği takdirde ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğini en başından tespit ettik. Tespitle de kalmadık, icraata da döktük. Ülkemizin ulaşım ve bilişim altyapısına sarf ettiğimiz tutar 757 milyar TL'yi aştı. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları inşa ettik. 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-Sivas YHT Hattı, Rize-Artvin Havalimanı ve Filyos Limanı gibi nice dev projemizin yapımına da başarıyla devam ediyoruz. Salgın bize engel olmadı. Şantiyelerimizde koronavirüse karşı tüm sağlık tedbirlerini aldık ve gerekli tüm ayarlamaları yaptık" diye konuştu.
"OLUMSUZLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"
Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası ticaret hacminde küçülme olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bu salgının ilelebet sürmeyeceğini ve biteceğini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarda ülkemiz ve milletimiz adına en yüksek kazanımı sağlama bilinciyle çalışıyoruz."
Sektör temsilcileri ile birlikte ortak akılla çalışılması halinde koronavirüs döneminden başarıyla çıkılabileceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu nedenle sektörden gelen talep ve önerilerin olumsuzlukları ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine başarıyla geçilmesi hususunda önem verdiklerinin altını çizdi.
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