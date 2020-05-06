DHKP-C’li teröristlerden mahkeme başkanına ölüm tehdidi!
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında katledilmesi davasına bakan Ağır Ceza Başkanı Tamer Keskin için DHKP-C’li teröristler, ''Mustafa Koçak’ın katili Tamer Keskin’den hesap soracağız! DHKP-C'' şeklinde pankart astılar. Pankartı asanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makam odasında katledilmesi davasında cinayet silahını temin ettikleri iddia edilen Mustafa Koçak ve Murat Canım hakkında bir ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verilmişti. Mustafa Koçak tutuklu bulunduğu cezaevinde tuttuğu ölüm orucundan sonra hayatını kaybetmişti. Koçak'ın hayatını kaybetmesinin ardından DHKP-C terör örgütü eski 27 Ağır Ceza Başkanı Tamer Keskin'i hedef alarak intikam yeminleri etmeye başladılar.
'BU YANINA KALMAZ BAŞKAN'
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz dosyasından müebbet hapis cezası alan sanık Mustafa Koçak, 'Başkan bu yanına kalmayacak' diyerek mahkeme başkanı Tamer Keskin'i tehdit etmişti. Tehditlerin boyutu Mustafa Koçak'ın ölmesinin ardından artarken geçtiğimiz gün önemli bir gelişme yaşandı.
'TAMER KESKİN'DEN HESAP SORACAĞIZ'
İstanbul Çağlayan Adliyesine yakın olan Gürsel Mahallesinde harekete geçen DHKP-C'li teröristler adliyenin meydanından geçen yaya yoluna, 'Mustafa Koçak'ın katili Tamer Keskin'den hesap soracağız! DHKP-C' şeklinde pankart astılar. Akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından ele geçirilen pankartı kimlerin astığı konusunda araştırma devam ediyor.
MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞLARDI
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında katledilmesi ile ilgili davada Mustafa Koçak ve Murat Canım, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Öldürme' suçundan 27 yıl, Hürriyeti tehdit suçundan 12 yıl, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan ise 3 yıl ve 2700 tl adli para cezası verildi.
Sanıklardan Mithat Öztürk hakkında 'örgüte yardım' suçunda 9 yıl 12 ay, Deniz Özel hakkında örgüte yardımdan 6 yıl Cengiz Özel hakkında ise 'örgüte yardım' suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verilmişti.
ATAKAN IRMAK - SABAH
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