Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama: "Salgın bitmedi devam ediyor"
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlü, açıklamasında; "Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitmediğini ve devam ettiğini belirterek "Eğer bu sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" dedi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Özlü "Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır" diye konuştu.
Virüsün son olarak dün bin 670 vatandaşımıza bulaştığını ve 61 kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Özlü, tedbirlere uyulması halinde normal hayata dönüşün daha kısa zamanda olacağını söyledi.
"TEDBİRLERE UYMASI GEREKİYOR"
Özlü, "Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.
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