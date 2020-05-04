Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken mesaj
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ MEVCUT KORONAVİRÜS HASTA SAYIMIZI GEÇTİ
Türkiye'de dün son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı.
Bu kapsamda 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- DW Türkçe'nin karalama kampanyası ellerinde patladı!
- Yılmaz Özdil’in villasında kaçak inşaat
- "Salgın bitmedi devam ediyor"
- Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!
- Corona virüs aşısı için tarih verildi!
- Kaftancıoğlu'na sert tepki: Kıvırmayı bırak!
- İki gurur abidesi için geri sayım başladı...
- Türkiye'nin Somali'ye yardımlarını devlet erkanı karşıladı
- Bakanlık onların peşine düştü!
- Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma yasağı, sınav tarihleri...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
- Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?