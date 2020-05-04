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CNN International Türkiye'nin filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi

ABD'nin dünyaca ünlü medya kuruluşu , 'nin filyasyon çalışmalarını inceledi. Daha önce Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısını paylaşan CNN International, bu kez vaka takip sistemini dünyaya örnek olarak gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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CNN INTERNATİONAL TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ekibi İstanbul'a gelerek 'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.

CNN International Türkiye'nin filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi . CNN INTERNATİONAL TÜRKİYE'NİN FİLYASYON ÇALIŞMASINI DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ .

CNN TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin ünlü medya kuruluşu CNN International, vaka takip sistemi olarak adlandırılan filyasyon yöntemi hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi.

Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı.

CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.

CNN International Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldı: Bu imkanlar ABD'de yok CNN INTERNATİONAL TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE HAYRAN KALDI: BU İMKANLAR ABD'DE YOK

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, CNN International ekibinin Türkiye'nin filyasyon ekibini takip ederek yaptığı araştırmanın görüntülerini paylaştı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyaya örnek mücadelemizi; 212 ülkede yayın yapan ve 1.5 milyardan fazla insana ulaşabilen CNN International haber kanalı; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz Koordinasyonunda başarıyla yürütülen filyasyon çalışmalarını yerinde görüntüleyerek, tüm dünyadaki izleyicilerine duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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