Adalet Bakanlığından 'Avukatlık Kanun Taslağı' açıklaması
Adalet Bakanlığı, 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlık ve içerikte çalışmalarının bulunmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlıklı metnin dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "Metin önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.
Adalet Bakanlığı, 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlık ve içerikte çalışmalarının bulunmadığını açıkladı.
"BU BAŞLIK VE İÇERİKTE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlıklı metnin dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "Metin önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.
Açıklamada, 2017 referandumuyla değişen Anayasa hükümleri hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Kanun değişiklikleri münhasıran milletvekillerinin teklifi ile Meclis iradesine sunulabilir. Dolayısıyla kanun tasarısı, yeni sistemin usul ve işlemi olmayıp Adalet Bakanlığının kanun taslağı hazırlamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Mevzuatın açık hükümlerine rağmen, söz konusu metnin yeni oluşturulmuş ve gündemdeki bir çalışmaymış gibi tedavüle sokulması, avukatları suni tartışmaların içine çekmeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba gibi görünmektedir. Bu tarz etik dışı girişimlere anlam verilememektedir. Avukatlık mesleğinin gerçek sorun ve beklentilerine ilişkin güncel öneriler adalet hizmetlerinin bütün paydaşlarıyla şeffaflıkla istişare edilmektedir."
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